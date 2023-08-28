Холанд стал "жертвой" бывшего чемпиона мира по боксу прямо во время матча с Шеффилдом

Манчестер Сити не без проблем обыграл на выезде Шеффилд Юнайтед в рамках третьего тура АПЛ.

"Горожане" едва не потеряли очки, но в самом конце встречи Родри вырвал для своей команды победу.

А ранее голом отметился Эрлинг Холанд, который до этого впервые за свою карьеру в Англии не реализовал пенальти.

Замкнув головой подачу от Джека Грилиша, 23-летний норвежец попал в объятия необычного гостя матча. Холанд стоял спиной к гостевой трибуне, как тут вдруг на него запрыгнул какой-то человек в черной футболке.

Сам Эрлинг не был напуган или разозлен - он отпраздновал свой гол с этим человеком. А вот стюардам все же пришлось выполнять свою работу и выгнать персонажа с футбольного поля.

Как оказалось, этим нарушителем правопорядка на трибуне был не кто иной, как уроженец Манчестера и по совместительству бывший чемпион мира по боксу Терри Флэнаган, сообщает Bleacher Report.

The 'fan' who jumped on Erling Haaland's back to celebrate his goal was former world champion and Manchester-born boxer Terry Flanagan 🥊 pic.twitter.com/Nu1KC8S1ed — B/R Football (@brfootball) August 28, 2023

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Флэнаган владел титулом чемпиона мира по версии WBO в легком весе с 2015 по 2017 год. Он стал первым англичанином, который выиграл титул в данной весовой категории.

На профессиональном ринге он одержал 36 побед (14 из которых нокаутом, а две - дисквалификация оппонента) при двух поражениях.

Напомним, что в ближайшее время защитник Манчестер Сити должен завершить свой переход в Барселону.

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