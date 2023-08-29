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Угрожали застрелить: Игрок Ньюкасла стал участником жестких уличных разборок

Английский футболист угодил в очень неприятную историю после посещения ночного клуба.
Сегодня, 14:45
Джамал Ласселс / Getty Images
Джамал Ласселс / Getty Images

Защитник и капитан Ньюкасла Джамал Ласселс стал участником массовой драки, подвергшись нападению со стороны неизвестных.

Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел еще в воскресенье, 20 августа, в Ньюкасле. Получив два дня выходных от главного тренера "сорок" Эдди Хау после матча второго тура английской Премьер-лиги с Манчестер Сити (0:1), футболист вместе с младшим братом и другом отправился на вечеринку в ночной клуб.

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Когда они покидали заведение, неизвестный ударил 19-летнего родственника Ласселса локтем в горло. Игрок заступился за брата и оттолкнув нападавшего. После в футболиста запустили бутылку, которая едва не угодила ему в голову, а затем завязалась драка.

Ласселса и его спутников начала избивать группа из шести-восьми человек. Футболисту удалось повалить одного из нападавших на землю, после чего он попытался его успокоить, но получил удар в лицо, на что также ответил. При этом утверждается, что нападавшие в ходе конфликта угрожали застрелить игрока.

Брату Ласселса разбили до крови лицо, а его друг получил тяжелые удары в голову и потерял сознание, после чего был доставлен в больницу. Нападавшие успели убежать до прибытия полиции, которая теперь расследует инцидент.

По словам очевидцев, футболист на протяжении всей драки действовал в рамках самообороны и пытался защитить своего младшего брата.

Отметим, что Ласселс провел за Ньюкасл 225 матчей и с 2016 года был капитаном "сорок". Правда, в нынешнем сезоне защитник на поле пока не появлялся.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл подписал защитника Челси.

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