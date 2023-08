Угрожали застрелить: Игрок Ньюкасла стал участником жестких уличных разборок

Защитник и капитан Ньюкасла Джамал Ласселс стал участником массовой драки, подвергшись нападению со стороны неизвестных.

Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел еще в воскресенье, 20 августа, в Ньюкасле. Получив два дня выходных от главного тренера "сорок" Эдди Хау после матча второго тура английской Премьер-лиги с Манчестер Сити (0:1), футболист вместе с младшим братом и другом отправился на вечеринку в ночной клуб.

Когда они покидали заведение, неизвестный ударил 19-летнего родственника Ласселса локтем в горло. Игрок заступился за брата и оттолкнув нападавшего. После в футболиста запустили бутылку, которая едва не угодила ему в голову, а затем завязалась драка.

Ласселса и его спутников начала избивать группа из шести-восьми человек. Футболисту удалось повалить одного из нападавших на землю, после чего он попытался его успокоить, но получил удар в лицо, на что также ответил. При этом утверждается, что нападавшие в ходе конфликта угрожали застрелить игрока.

Брату Ласселса разбили до крови лицо, а его друг получил тяжелые удары в голову и потерял сознание, после чего был доставлен в больницу. Нападавшие успели убежать до прибытия полиции, которая теперь расследует инцидент.

