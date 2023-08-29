Ярмолюк впервые выйдет в стартовом составе Брентфорда

Это также первое появление украинца в текущем сезоне.

Егор Ярмолюк впервые попал в стартовый состав Брентфорда.

Украинский хавбек с первых минут начнет матч 1/32 Кубка английской лиги против Ньюпорта.

Напомним, что это первое появление украинца на поле в текущем сезоне после того, как его перевели в первую команду.

В прошлом сезоне Егор сыграл за "пчел" всего 18 минут и также в Кубке английской лиги.

Поединок Брентфорд - Ньюпорт начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ранее также сообщалось, что украинская сборная по Dota 2 снялась с чемпионата мира.

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