iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ярмолюк впервые выйдет в стартовом составе Брентфорда

Это также первое появление украинца в текущем сезоне.
Сегодня, 21:02
Егор Ярмолюк / brentfordfc.com
Егор Ярмолюк / brentfordfc.com

Егор Ярмолюк впервые попал в стартовый состав Брентфорда.

Украинский хавбек с первых минут начнет матч 1/32 Кубка английской лиги против Ньюпорта.

Напомним, что это первое появление украинца на поле в текущем сезоне после того, как его перевели в первую команду.

В прошлом сезоне Егор сыграл за "пчел" всего 18 минут и также в Кубке английской лиги.

Поединок Брентфорд - Ньюпорт начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ранее также сообщалось, что украинская сборная по Dota 2 снялась с чемпионата мира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЕГОР ЯРМОЛЮК

Статьи по теме

Зинченко, Миколенко и Ярмолюк - в запасе Арсенала, Эвертона и Бренфорда на матчи АПЛ Зинченко, Миколенко и Ярмолюк - в запасе Арсенала, Эвертона и Бренфорда на матчи АПЛ
Мудрик и Ярмолюк попали в список игроков, которые могут совершить прорыв в новом сезоне АПЛ Мудрик и Ярмолюк попали в список игроков, которые могут совершить прорыв в новом сезоне АПЛ
В следующем сезоне Ярмолюк будет играть за первую команду Брентфорда В следующем сезоне Ярмолюк будет играть за первую команду Брентфорда
Ярмолюк высказался об адаптации в Брентфорде Ярмолюк высказался об адаптации в Брентфорде
Помочь журналистам

Видео

Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя
Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 17 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Сборные22:41
Япония и Ангола прекратили борьбу за победу на ЧМ-2023
Европа22:31
Защитника Ливерпуля могут отстранить на несколько матчей
Сборные22:28
Италия и Австралия присоединились к командам, которые выступят на групповом этапе ЧМ-2023
Сборные22:17
Чемпионат мира по баскетболу-2023: Канада разгромила Латвию, Литва обыграла Черногорию
Европа22:08
МЮ согласовал контракт с защитником Челси
Формула 122:05
Леклеру "не терпится" опробовать болид 2024 года, который ему пообещала Феррари
Другие страны21:56
Арбитр из США не засчитал гол Роналду, увидев фол со стороны португальца
Теннис21:30
Костюк встретится с Калининой в парном разряде US Open
Теннис21:24
Калинина сыграет против Костюк в румыно-украинском противостоянии парного разряда US Open
Теннис21:21
Украинцы на US Open: расписание и результаты матчей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK