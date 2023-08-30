Защитник Барселоны может вернуться в АПЛ

Клеман Ленгле может вернуться в АПЛ, пишет 90Min.

Напомним, пролый сезон защитник провел в Тоттенхэме, но клуб решил его не выкупать, а заплатить 30 млн фунтов за ван де Вена.

Таким образом для француза открылись множество дверей, ведь Барселоне Клеман тоже оказался не нужен.

Игроком интересовались саудовские клубы, но Ленгле предпочел европейскую карьеру. Сейчас переговоры по его аренде ведет Астон Вилла, которой нужна замену травмированному Мингсу.

Ранее ассоциация профессиональных футболистов выбрала команду года в АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!