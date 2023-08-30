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Левандовски: Нам не хватает атакующих игроков

Форварду нелегко вести команду к победе.
Сегодня, 00:40
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Роберт Левандовски заявил, что иногда Барселоне не хватает игроков в атаке.

Форвард убежден, что от Барселоны ждут только побед, а от него голов, но это не всегда возможно. Зачастую Роберту приходится самому создавать для себя моменты.

"Мы – Барса, от нас ждут не только побед, но и хорошего атакующего футбола. В последнее время все было не так, как должно быть, поэтому мы изо всех сил старались создавать больше моментов в матчах... Когда выходят Торрес или Ансу Фати – два атакующих игрока, – мы создаем больше. Иногда мы не играем с достаточным количеством атакующих игроков, у меня нет поддержки, и поэтому я ищу лучшее решение для команды.

Думаю, благодаря своему опыту и тому, что я знаю свое тело, я нахожу лучшее решение не только для себя, но и для команды. Я понимаю, что иногда, если я оказываюсь между двумя центральными защитниками, им становится легче. Во многих матчах у меня не так много шансов забить. В последних двух матчах у меня было не так много моментов, поскольку я не так часто получал мяч, поэтому иногда мне приходилось создавать их самому", - цитирует нападающего Mundo Deportivo.

Ранее, напомним, сообщалось, что защитник Барселоны может вернуться в АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Роберт Левандовски

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