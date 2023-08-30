Манчестер Юнайтед потерял еще одного игрока

Рафаэль Варан выбыл на несколько недель.

Рафаэль Варан пропустит несколько недель, пишут британские СМИ,

Французский защитник получил травму в матче против Ноттингема, где манкунианцы совершили крутой камбэк.

По разным сообщениям, у Рафаэля травма, связанная с мышцами, аналогичные повреждения ранее получили Люк Шоу и Мэйсон Маунт.

Однако Варан пропустит несколько недель, включая матч с Арсеналом в эти выходные. Травма француза положительно скажется на шансах Магуайра выйти в стартовом составе и Джонни Эванса все же получить контракт.

Напомним, что Барселона активизирует усилия по подписанию Жоау Феликса.

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