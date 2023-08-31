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Лукаку официально перешел в Рому

Бельгийский форвард пополнил состав римской команды на правах аренды.
Сегодня, 13:18
Ромелу Лукаку / asroma.com
Ромелу Лукаку / asroma.com

Рома объявила о переходе бельгийского нападающего Ромелу Лукаку из лондонского Челси.

Как информирует официальный сайт римского клуба, 30-летний форвард будет выступать в составе "джаллоросси" на правах годичной аренды - до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что "волки" заплатят за переход Лукаку 5 миллионов евро, а сам игрок получит заработную плату в размере 7,5 миллиона евро в год.

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За римскую команду бельгийский нападающий будет выступать под 90-м номером.

Напомним, что прошлый сезон Лукаку также отыграл в Серии А - в аренде в Интере. В составе миланского клуба форвард провел 37 матчей во всех турнирах, отличившись 14 голами и семью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Рома подписала полузащитника Ренату Саншеша из ПСЖ.

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