Кроос - о звездах в Саудовской Аравии: Говорят про амбиции, но все дело в деньгах

Хавбек Реала Тони Кроос высказался о переходе звездных футболистов в клубы из Саудовской Аравии.

"Несоблюдение прав человека – то, что смогло бы удержать меня от перехода туда.

Но каждый должен принимать решения сам, как это сделал Криштиану Роналду в конце своей карьеры. Но становится довольно трудно, когда игроки, которые находятся на пике своей карьеры и обладают качествами, позволяющими им выступать в топ-клубах Европы, решаются туда уехать".

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"Потом они рассказывают, что там играют в амбициозный футбол – но все дело в деньгах. В конце концов, это решение в пользу денег и против футбола. И с этого момента для футбола, который все мы знаем и любим, все стало сложнее", – сказал Кроос в интервью Sports Illustrated.

Напомним, немецким футболистом интересуются два клуба - Аль-Хиляль и Аль-Иттихад.

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