Манчестер Юнайтед решил арендовать защитника Тоттенхэма

Регилон близок к переезду в стан "красных дьяволов".

Крайний защитник Тоттенхэма Серхио Регилон близок к переходу в Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн.

Испанский футболист уже получил разрешение от "шпор" на прохождение медосмотра в стане "красных дьяволов".

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Отметим, в сфере интересов МЮ также находятся Марком Алонсо из Барселоны и Марк Кукурелья из Челси.

В минувшем сезоне на счету Регилона 11 матчей в рамках АПЛ, в которых игрок не отличился результативными действиями.

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