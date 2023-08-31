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Гвардиола - лучший тренер года по версии УЕФА

Испанский специалист выиграл свою третью награду.
Сегодня, 20:09
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

В четверг, 31 августа, по завершению жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов состоялась церемония награждения лучших представителей европейского футбола.

По итогам сезона-2022/23 лучшим тренером был признан Пеп Гвардиола из Манчестер Сити.

Стоит отметить, что для 52-летнего испанца это уже третья награда - ранее он выигрывал ее в 2009 и 2011 годах, будучи тренером Барселоны.

Напомним, что в прошлом сезоне Пеп Гвардиола привел Манчестер Сити к историческому треблу: "горожане" под его руководством сумели стать чемпионами Англии, затем выиграть кубок Англии, после чего завоевать долгожданную Лигу чемпионов.

Ранее форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд был назван лучшим игроком года по версии ассоциации профессиональных футболистов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Пеп Гвардиола

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