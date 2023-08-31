Барселона арендует защитника у клуба МЛС

Центрбек Лос-Анджелеса Мамаду Фалль находится в шаге от перехода в Барселону. Об этом сообщает издание The Athletic.

Сенегальский футболист пополнит ряды каталонцев на правах аренды, однако у клуба будет опция выкупа игрока за 6,5 млн евро с бонусами.

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На Фалля также претендует Вильярреал, за который защитник выступал в прошлом сезоне также на правах аренды.

Сам футболист хотел бы получить игровой опыт в стане каталонцев, однако ему придется выступать за вторую команду.

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