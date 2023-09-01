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Хавбек Фиорентины отказал ряду клубов ради перехода в МЮ

Амрабат хочет исполнить свою детскую мечту.
Сегодня, 10:31
Софьян Амрабат / Getty Images
Софьян Амрабат / Getty Images

Софьян Амрабат готов пойти  и уже пошел на многочисленные жертвы, чтобы оказаться в МЮ, пишет 90Min.

Издание сообщает, что марокканец все лето ждал переход в стан манкунианцев, так как это была его детская мечта. Амрабат отказал целому ряду клубов, чем несколько усложнил жизнь Фиорентины.

Хавбека были готовы купить Барселона, Фулхэм, Бавария,  Ливерпуль, Галатасарай, Атлетико, Аль-Ахли и многие другие. Однако Софьян отказал каждому из них.

При этом МЮ до сих пор не сделал "фиалкам" предложение, которое они бы хотели, так как не смог расстаться с рядом игроков. Но к счастью для манкунианцев, Фиорентина тоже понимает ситуацию.

Сейчас клубы обсуждают несколько иной формат сделки, итальянцы готовы отдать Амрабата в аренду за примерно 5 млн фунтов, но с условием обязательного выкупа минимум за 20 млн.

Таким образом марокканец сможет присоединится к МЮ, а "фиалки" в итоге получат свои деньги.

Напомним, что на нашем сайте доступна онлайн-трансляция закрытия трансферного окна.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фиорентина манчестер юнайтед Софьян Амрабат

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