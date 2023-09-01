Саудовский клуб сделал предложение по звезде Барселоны

Барселона неожиданно получила предложение из Саудовской Аравии по Роберту Левандовски, пишет Sport Espana.

Неназванный саудовский клуб предложил 40 млн евро за польского нападающего.

Учитывая, количество игроков, которые покинули клуб, каталонцы даже не стали рассматривать предложение. Ведь в случае ухода Роберта клуб остался бы с Торресом, Ямалем и Рафиньей.

К счастью, для Барселоны Левандовски тоже не стал рассматривать предложение и сразу отказался. Единственное, что в Саудовской Аравии окно закроется позже, а следовательно покупатель может существенно улучшить свое предложение.

Ранее также сообщалось, что Барселона согласовала переходы Феликса и Канселу.

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