ПСЖ все же согласовал трансфер французского форварда

Айнтрахт согласился продать Рандаля Коло Муани в ПСЖ, пишет Фабрицио Романо.

Трансфер французского нападающего обойдется парижскому клубу в 90 млн евро. Bild утверждает, что речть идет о 80 млн сразу и еще 10 бонусами.

В минувшем сезоне Коло Муани забил 23 гола и сделал 17 ассистов в 42 матчах за клуб, став одним из главных открытий сезона.

Немного испортило карьеру француза его поведение этим летом. Напомним, Коло Муани отказался тренироваться, пока его не продадут.

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