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ПСЖ все же согласовал трансфер французского форварда

Коло Муани переезжает в Париж.
Сегодня, 15:00
Рандаль Коло Муани / Getty Images
Рандаль Коло Муани / Getty Images

Айнтрахт согласился продать Рандаля Коло Муани в ПСЖ, пишет Фабрицио Романо.

Трансфер французского нападающего обойдется парижскому клубу в 90 млн евро. Bild утверждает, что речть идет о 80 млн сразу и еще 10 бонусами.

В минувшем сезоне Коло Муани забил 23 гола и сделал 17 ассистов в 42 матчах за клуб, став одним из главных открытий сезона.

Немного испортило карьеру француза его поведение этим летом. Напомним, Коло Муани отказался тренироваться, пока его не продадут.

За онлайн трансляцией дедлайна летнего трансферного окна вы можете следить на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Айнтрахт Франкфурт Рандаль Коло-Муани

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