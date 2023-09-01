Бавария может перехватить игрока у Барселоны

Бавария в последний день трансферного окна обратилась к Ман Сити по поводу Жоау Канселу, пишет Флориан Плеттенберг.

Ранее, напомним, сообщалось, что Барселона уже почти оформила трансферы Феликса и Канселу.

Мюннхенцы так и не нашли летом нового крайнего защитника, потому вновь хотят арендовать Канселу.

При этом Романо заявляет, что у Канселу есть устная договоренность с Барсой и он не контактировал с другими клубами.1

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