iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бавария может перехватить игрока у Барселоны

Канселу вновь хотят видеть в Мюнхене.
Сегодня, 16:53
Жоау Канселу / Getty Images
Жоау Канселу / Getty Images

Бавария в последний день трансферного окна обратилась к Ман Сити по поводу Жоау Канселу, пишет Флориан Плеттенберг.

Ранее, напомним, сообщалось, что Барселона уже почти оформила трансферы Феликса и Канселу.

Мюннхенцы так и не нашли летом нового крайнего защитника, потому вновь хотят арендовать Канселу.

При этом Романо заявляет, что у Канселу есть устная договоренность с Барсой и он не контактировал с другими клубами.1

За онлайн трансляцией дедлайна летнего трансферного окна вы можете следить на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен Жоау Канселу

Статьи по теме

Барселона согласовала трансферы двух португальцев Барселона согласовала трансферы двух португальцев
Бавария и Фулхэм согласовали трансфер португальского хавбека Бавария и Фулхэм согласовали трансфер португальского хавбека
Ливерпуль договорился с Баварией о трансфере игрока сборной Нидерландов Ливерпуль договорился с Баварией о трансфере игрока сборной Нидерландов
Бавария намерена усилится лидером сборной Португалии Бавария намерена усилится лидером сборной Португалии
Помочь журналистам

Видео

Заря - Славия 2:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Заря - Славия 2:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа18:50
Тоттенхэм пытается подписать хавбека Челси
Сборные18:44
Чемпионат мира по баскетболу-2023: Бразилия сенсационно обыграла Канаду, Литва уничтожила Грецию
Европа18:40
Манчестер Юнайтед объявил об аренде защитника Тоттенхэма
Европа18:22
Малиновский назвал причину ухода из Марселя
НБА18:18
Звезда Голден Стэйт думает над сменой гражданства в пользу Багамских островов
Футбол18:03
Экс-хавбек Шахтера перешел в греческий клуб
Лига Европы17:57
Битва Мак Аллистеров: игроки Юниона не сдерживали эмоций от результатов жеребьевки Лиги Европы
Футбол17:45
Атлетико нацелился на лидера одного из топ-клубов АПЛ
Футбол17:29
Новичок АПЛ может усилиться одноклубником Мудрика
Футбол17:17
Шахтер подписал экзотичного защитника
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK