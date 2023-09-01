Малиновский назвал причину ухода из Марселя
Украинец оказался не нужен тренеру.
Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский рассказал, почему он принял решение покинуть Марсель.
"Я играл 6 месяцев под руководством Тудора, очень на меня рассчитывавшего. Я не забивал много, но делал то, что от меня требовали".
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"Затем сменился тренер и пришли новые игроки. Марселино решил, что я должен уйти и мой агент работал над тем, чтобы я покинул команду", - заявил украинец в интервью Il Secolo XIX.
Напомним, Малиновский перешел этим летом в Дженоа на правах аренды.
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