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Малиновский назвал причину ухода из Марселя

Украинец оказался не нужен тренеру.
Сегодня, 18:22
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский рассказал, почему он принял решение покинуть Марсель.

"Я играл 6 месяцев под руководством Тудора, очень на меня рассчитывавшего. Я не забивал много, но делал то, что от меня требовали".

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"Затем сменился тренер и пришли новые игроки. Марселино решил, что я должен уйти и мой агент работал над тем, чтобы я покинул команду", - заявил украинец в интервью Il Secolo XIX.

Напомним, Малиновский перешел этим летом в Дженоа на правах аренды.

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