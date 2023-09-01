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Почеттино признался, что он не горел желанием подписывать хавбека Ман Сити

Аргентинец не планировал данный переход.
Сегодня, 19:50
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино прокомментировал подписание хавбека Манчестер Сити Коула Палмера.

"Думаю, подписать его – идея спортивного директора, а также владельца, конечно.

Думаю, он подходит нашему проекту. Разумеется, он талантливый футболист".

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"Он решил приехать потому, что, возможно, ожидает, что будет играть чаще и получит более важную роль, но это не главное. Он решил приехать потому, что Челси – подходящий ему проект, который позволит стать более сильным футболистом, принимать более активное участие в каждом матче.

Он достаточно умелый футболист, в нем виден большой потенциал. Сейчас ему нужно освоиться и доказать, что он больше своих партнеров заслуживает того, чтобы играть. Но бороться за место в составе тяжело", – сказал аргентинец в интервью клубному сайту.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Маурисио Почеттино Коул Палмер

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