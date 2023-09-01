Гринвуд может продолжить карьеру в Италии

Вингер Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд близок к уходу из клуба. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

На английского футболиста претендует Лацио, который рассчитывает арендовать игрока на год. Сделка зависит от главного тренера "орлов" Маурицио Сарри.

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Сам Гринвуд хотел бы продолжить карьеру в Италии. Римский клуб готов платить хавбеку 700 тысяч евро.

Напомним, Гринвуд не играл в профессиональном футболе более года после того, как его в сексуальном абьюзе обвинила его возлюбленная Харриет Робсон, с которой в последствии игрок помирился и сейчас воспитывает ребенка.

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