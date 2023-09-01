Лацио не успел оформить переход Гринвуда из Манчестер Юнайтед

Римскому коллективу попросту не хватило времени, чтобы забрать футболиста.

Мэйсон Гринвуд был максимально близок к тому, чтобы покинуть Манчестер Юнайтед ради постоянного игрового времени.

Лацио был готов забрать 21-летнего англичанина. Манкунианцы же были готовы отпустить его бесплатно.

Однако, как сообщает Джанлука Ди Марцио, "орлы" так и не сумели сделать все вовремя - трансферное окно в Италии закрылось до того, как римский клуб сумел передать все необходимые бумаги для подтверждения трансфера.

Лацио активизировался в последние полчаса работы ТО, но этого оказалось недостаточно. В итоге Гринвуд останется в Манчестер Юнайтед, но, как и было объявлено ранее, не будет за него играть.

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