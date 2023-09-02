Барселона представила третий комплект формы

Барселона официально представила резервную форму.

Третий комплект экипировки выполнен в аквамариновом цвете и очень напоминает третью форму, которую каталонцы использовали в сезоне-2019/20.

На рукавах и в районе воротника присутствуют вставки красного и синего цветов, а эмблема клуба выполнена в монохромном стиле.

Техническим спонсором клуба все также остается Nike.

Впервые в новой форме Барселона сыграет 3 сентября против Осасуны в 4-м туре Ла Лиги.

С новыми формами остальных команд вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!