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Футбол

Барселона представила третий комплект формы

Каталонцы предпочли проверенный вариант.
Сегодня, 12:29
Барселона / fcbarcelona.com
Барселона / fcbarcelona.com

Барселона официально представила резервную форму.

Третий комплект экипировки выполнен в аквамариновом цвете и очень напоминает третью форму, которую каталонцы использовали в сезоне-2019/20.

На рукавах и в районе воротника присутствуют вставки красного и синего цветов, а эмблема клуба выполнена в монохромном стиле.

Техническим спонсором клуба все также остается Nike.

Впервые в новой форме Барселона сыграет 3 сентября против Осасуны в 4-м туре Ла Лиги.

С новыми формами остальных команд вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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