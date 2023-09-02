Барселона представила третий комплект формы
Каталонцы предпочли проверенный вариант.
Барселона официально представила резервную форму.
Третий комплект экипировки выполнен в аквамариновом цвете и очень напоминает третью форму, которую каталонцы использовали в сезоне-2019/20.
На рукавах и в районе воротника присутствуют вставки красного и синего цветов, а эмблема клуба выполнена в монохромном стиле.
Техническим спонсором клуба все также остается Nike.
Впервые в новой форме Барселона сыграет 3 сентября против Осасуны в 4-м туре Ла Лиги.
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