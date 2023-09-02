Гражданская гвардия Испании признала судейский комитет при Негрейре небеспристрастным
Гражданская гвардии Испании провела собственное расследование и пришла к выводу, что судейский комитет при Хосе Негрейры не был небеспристрастным, пишет As.
Ранее Следственный суд Барселоны попросил структуру провести собственное расследование относительно отношений Барселоны и Негрейры.
В отчете гвардии указано, что судейский комитет часто выносил решения в пользу каталонцев.
Также не было найдено никаких доказательств, что экс-глава комитете оказывал каталонцам только консультативные услуги. Также как и компании Негрейры, которые якобы занимались тем же, не смогли предоставить никаких доказательств.
При этом в отчете отдельно указано, что Негрейра всегда обналичивал чеки, полученные от Барселоны, тем самым всегда выводя эти средства со своих счетов в банках.
Ранее также сообщалось, что Барселона официально представила третий комплект формы.
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