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Гражданская гвардия Испании признала судейский комитет при Негрейре небеспристрастным

Отчет гвардии совсем не помогает Барселоны.
Сегодня, 13:16
Жоан Лапорта / Getty Images
Жоан Лапорта / Getty Images

Гражданская гвардии Испании провела собственное расследование и пришла к выводу, что судейский комитет при Хосе Негрейры не был небеспристрастным, пишет As.

Ранее Следственный суд Барселоны попросил структуру провести собственное расследование относительно отношений Барселоны и Негрейры.

В отчете гвардии указано, что судейский комитет часто выносил решения в пользу каталонцев. 

Также не было найдено никаких доказательств, что экс-глава комитете оказывал каталонцам только консультативные услуги. Также как и компании Негрейры, которые якобы занимались тем же, не смогли предоставить никаких доказательств.

При этом в отчете отдельно указано, что Негрейра всегда обналичивал чеки, полученные от Барселоны, тем самым всегда выводя эти средства со своих счетов в банках.

Ранее также сообщалось, что Барселона официально представила третий комплект формы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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