Тухель поделился мнением о срыве двух переходов в последний день трансферного окна

Главный тренер Баварии Томас Тухель высказался о срыве трансферов в последний день окна.

"Нет смысла указывать на кого-то пальцем. В этом никто не виноват. Сейчас бессмысленно анализировать это. Мы не будем делать это в телевизионных студиях. И это даже не моя работа.

Сейчас ситуация такова, и мы должны с этим жить. Надеюсь, если нам немного повезет, то мы сможем пережить зиму".

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"Думаю, я знаю, что мог бы нам дать Жоау Пальинья. Сейчас у нас очень маленький состав, но мы верим в его качество. У нас много атакующих игроков, но в обороне людей не хватает", – сказал немец в интервью ZDF sportstudio.

Напомним, "красные" пытались подписать Армелу Беллу-Котчапа из Саутгемптона и Жоао Палинью из Фулхэма, однако, трансферу португальца помешало то, что "дачники" не нашли ему замену, а переход немца не успели оформить.

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