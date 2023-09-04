Хави заступился за Левандовски после многочисленной критики

Главный тренер Барселоны Хави похвалил высказался об игре форварда Роберта Левандовски в матче против Осасуны (2:1).

"Иногда мы слишком уж требовательны. Левандовски принес нам последние шесть очков. В ходе недели мы уже говорили о том, что эта игра будет более закрытой".

Читай также: Осасуна - Барселона 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

"Левандовски заработал пенальти и провел очень хороший матч. До этого он тоже принес нам победу. Левандовски постоянно работает, он всегда здесь. Это наш бомбардир", – сказал испанец в интервью Marca.

Напомним, поляк отличился голом с пенальти, принеся победу своей команде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!