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Хави заступился за Левандовски после многочисленной критики

Испанец похвалил своего подопечного.
Сегодня, 12:21
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави похвалил высказался об игре форварда Роберта Левандовски в матче против Осасуны (2:1).

"Иногда мы слишком уж требовательны. Левандовски принес нам последние шесть очков. В ходе недели мы уже говорили о том, что эта игра будет более закрытой".

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"Левандовски заработал пенальти и провел очень хороший матч. До этого он тоже принес нам победу. Левандовски постоянно работает, он всегда здесь. Это наш бомбардир", – сказал испанец в интервью Marca.

Напомним, поляк отличился голом с пенальти, принеся победу своей команде.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Роберт Левандовски

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