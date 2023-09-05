Спортивный директор Ромы: Я одержим Ренату Санчешем

Спортивный директор Ромы Тьяну Пинту немного рассказал о летней трансферной кампании клуба.

По его словам, ни один из трансферов "волков" не был простым в плане переговоров. Того же Лукаку было вовсе невозможно подписать раньше.

"Подписание Лукаку было невозможным для нас в июне-июле. Никаких шансов. Моуриньо был самым важным в этих переговорах. У нас ушло 4-5 дней, чтобы убедить Лукаку - после этого владелец Ромы вступил в переговоры с Челси", - цитирует Пинту Романо.

Непросто было договориться с ПСЖ о переходе Леандро Паредеса, стороны долгое время не сходились в вопросе цены. Зато трансфер Санчеша стал личной инициативой Пинту, он обожает этого игрока.

"Я одержим Ренату Санчешем. Я буду ответственным за этот переход. В любом случае, я доверяю ему. В нашем соглашении с ПСЖ прописан обязательный пункт выкупа, если Ренату сыграет определенное количество матчей", - признался функционер.

Ранее, напомним, МЮ представил своего последнего новичка.

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