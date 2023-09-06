Экс-капитан Ливерпуля: Я не чувствовал, что клуб хочет, чтобы я остался

Минувшим летом, спустя 12 лет пребывания в клубе, Джордан Хендерсон покинул Ливерпуль и уехал в Саудовскую Аравию.

В эксклюзивном интервью для The Athletic экс-капитан мерсисайдцев рассказал о своих мыслях и чувствах в момент, когда он решился на смену обстановки.

"Моя предсезонная подготовка была настроена на то, что я продолжу играть за Ливерпуль. Я говорил с тренером в конце сезона, мы обсуждали будущую кампанию, игроков, которых нам надо было приобрести, и каковы были его планы", - сказал Хендерсон.

"Летом я уехал, и у меня был интенсивный период тренировок, чтобы убедиться, что я буду в наилучшей форме, когда вернусь в Ливерпуль. Но было несколько вещей, который заставили меня переживать о том, что клуб на меня больше не рассчитывает".

"У меня хорошие отношения с Юргеном (Клоппом), он всегда был честен со мной. Не буду вдаваться в подробности нашего разговора, это личное, но это поставило меня в позицию, где я знал, что не буду много играть. Я знал, что на мою позицию придут новые игроки".

Источник: Getty Images

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Полузащитник признался, что для него важно иметь игровую практику, особенно когда совсем скоро состоится чемпионат Европы-2024.

"А если я не играю, то, как известно всем, особенно тренеру, для меня это может быть довольно сложно, особенно учитывая, что я так долго нахожусь в клубе, я так долго был капитаном команды. Особенно, когда для меня очень важна сборная Англии. Скоро Евро-2024".

Он знал, что однажды ему придется покинут Энфилд. Но Джордан не рассчитывал, что это произойдет перед стартом нынешнего сезона.

"А потом в клуб обратился Аль-Иттифак, чтобы узнать, могу ли я к ним присоединиться. Клуб не ответил отказом. В тот момент я почувствовал, что моя ценность или желание, чтобы я остался, со стороны тренера и клуба, возможно, изменились".

"Я знал, что в какой-то момент придет время. Я не думал, что это будет сейчас. И мне пришлось это принять".

Источник: Getty Images

Хендерсон заявил, что он бы с радостью остался в Ливерпуле, если бы ему сказали, что он нужен команде.

"У меня очень хорошие отношения с Юргеном, с владельцами клуба. Это навсегда. То, чего мы вместе достигли за последние 12 лет, было невероятным. Но в то же время мне было тяжело это принять".

"Если бы кто-то из них сказал мне: "Теперь мы хотим, чтобы ты остался", то у нас бы не было этого интервью".

"Это не значит, что они вынудили меня покинуть клуб или говорили, что хотят, чтобы я ушел. Но я ни в коем случае не чувствовал, что клуб или кто-то в нем хочет, чтобы я остался".

Напомним, что за 12 лет в Ливерпуле Джордан Хендерсон провел 492 матча, в которых отметился 33 голами и 61 результативной передачей.

Вместе с "красными" он по разу выигрывал АПЛ, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, кубок и Суперкубок Англии, а также дважды - кубок лиги.

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