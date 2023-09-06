"Конкуренция полезна": Кепа рассказал о взаимоотношениях с Луниным
Новичок мадридского Реала Кепа Аррисабалага высказался о борьбе за место в основе с украинским голкипером Андреем Луниным в отсутствие травмированного Тибо Куртуа.
По словам испанца, здоровая конкуренция способствует тому, чтобы вратарь старался демонстрировать свои наилучшие качества.
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"Лунин? Позиция голкипера немного особенная. Обычно один играет, мы долго находимся вместе, работаем с тренером вратарей над конкретными заданиями. У меня всегда были хорошие взаимоотношения с другими вратарями. Когда я играл и когда нет.
Здоровая конкуренция полезна для команды. Соперничество, мотивирование друг друга заставляет демонстрировать свои лучшие качества. Это хорошо для команды, и думаю, это то, что мы собираемся сделать", - цитирует Кепу Marca.
Отметим, также Кепа рассказал, почему выбрал Реал, а не Баварию.
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