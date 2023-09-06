iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Конкуренция полезна": Кепа рассказал о взаимоотношениях с Луниным

Испанский голкипер высказался о борьбе за место в воротах Реала.
Сегодня, 16:05
Кепа Аррисабалага и Андрей Лунин / Getty Images
Кепа Аррисабалага и Андрей Лунин / Getty Images

Новичок мадридского Реала Кепа Аррисабалага высказался о борьбе за место в основе с украинским голкипером Андреем Луниным в отсутствие травмированного Тибо Куртуа.

По словам испанца, здоровая конкуренция способствует тому, чтобы вратарь старался демонстрировать свои наилучшие качества.

Читай также: Лунин против Кепы: вратари на тренировке начали борьбу за место в воротах Реала

"Лунин? Позиция голкипера немного особенная. Обычно один играет, мы долго находимся вместе, работаем с тренером вратарей над конкретными заданиями. У меня всегда были хорошие взаимоотношения с другими вратарями. Когда я играл и когда нет.

Здоровая конкуренция полезна для команды. Соперничество, мотивирование друг друга заставляет демонстрировать свои лучшие качества. Это хорошо для команды, и думаю, это то, что мы собираемся сделать", - цитирует Кепу Marca.

Отметим, также Кепа рассказал, почему выбрал Реал, а не Баварию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин Кепа Аррисабалага

Статьи по теме

Защитник Реала признался, что ждал перехода Мбаппе этим летом Защитник Реала признался, что ждал перехода Мбаппе этим летом
Кепа рассказал, почему выбрал Реал, а не Баварию Кепа рассказал, почему выбрал Реал, а не Баварию
Экс-голкипер Севильи признался, что мог этим летом перейти в Реал Экс-голкипер Севильи признался, что мог этим летом перейти в Реал
Азар вернется в чемпионат Бельгии Азар вернется в чемпионат Бельгии
Помочь журналистам

Видео

Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка
Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

19:00
Азар вернется в чемпионат Бельгии
Европа18:50
Гризманн выступил с заявлением касаемо своего будущего в Атлетико
Украина18:40
Трансферы УПЛ: Динамо продало капитана Сидорчука в Бельгию и отпустило Гармаша в Хорватию
18:31
Аякс объявил о подписании сына своего легендарного экс-хавбека
Европа18:20
Защитник Реала признался, что ждал перехода Мбаппе этим летом
Европа18:18
Гармаш покинул Динамо и подписал контракт с хорватским клубом
18:11
VBET Ukraine представляет кампанию, объединяющую всю Украину
Футбол18:03
Легенда Ливерпуля высказался о потенциальном уходе Салаха
Европа17:55
Легенда Арсенал призвал посадить Хавертца на скамейку запасных
Украина17:42
Вингер Динамо отправился в аренду в азербайджанский клуб
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK