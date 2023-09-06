Стали известны номинанты на награду лучшему вратарю года

За приз Яшина поборются десять голкиперов.

Журнал France Football назвал претендентов на приз Яшина, который достанется лучшему вратарю года.

В список номинантов вошли десять голкиперов.

Читай также: France Football назвал претендентов на звание лучшего молодого игрока года

Список претендентов на приз Яшина:

Тибо Куртуа (Реал Мадрид)

Яссин Буну (Аль-Хиляль)

Майк Меньян (Милан)

Марк-Андре тер Штеген (Барселона)

Эдерсон (Манчестер Сити)

Андре Онана (Манчестер Юнайтед)

Аарон Рэмсдейл (Арсенал)

Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)

Доминик Ливакович (Фенербахче)

Брис Самба (Ланс)

Обладатель этой награды станет известен на церемонии вручения Золотого мяча 30 октября 2023 года.

Ранее сообщалось, что сразу три украинца вошли в топ-100 претендентов на Golden Boy 2023.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!