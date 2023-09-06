Стали известны номинанты на награду лучшему вратарю года
За приз Яшина поборются десять голкиперов.
Журнал France Football назвал претендентов на приз Яшина, который достанется лучшему вратарю года.
В список номинантов вошли десять голкиперов.
Читай также: France Football назвал претендентов на звание лучшего молодого игрока года
Список претендентов на приз Яшина:
- Тибо Куртуа (Реал Мадрид)
- Яссин Буну (Аль-Хиляль)
- Майк Меньян (Милан)
- Марк-Андре тер Штеген (Барселона)
- Эдерсон (Манчестер Сити)
- Андре Онана (Манчестер Юнайтед)
- Аарон Рэмсдейл (Арсенал)
- Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
- Доминик Ливакович (Фенербахче)
- Брис Самба (Ланс)
Обладатель этой награды станет известен на церемонии вручения Золотого мяча 30 октября 2023 года.
Ранее сообщалось, что сразу три украинца вошли в топ-100 претендентов на Golden Boy 2023.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!