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Стали известны номинанты на награду лучшему вратарю года

За приз Яшина поборются десять голкиперов.
Сегодня, 21:48
Андре Онана / Getty Images
Андре Онана / Getty Images

Журнал France Football назвал претендентов на приз Яшина, который достанется лучшему вратарю года.

В список номинантов вошли десять голкиперов.

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Список претендентов на приз Яшина:

  • Тибо Куртуа (Реал Мадрид)
  • Яссин Буну (Аль-Хиляль)
  • Майк Меньян (Милан)
  • Марк-Андре тер Штеген (Барселона)
  • Эдерсон (Манчестер Сити)
  • Андре Онана (Манчестер Юнайтед)
  • Аарон Рэмсдейл (Арсенал)
  • Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
  • Доминик Ливакович (Фенербахче)
  • Брис Самба (Ланс)

Обладатель этой награды станет известен на церемонии вручения Золотого мяча 30 октября 2023 года.

Ранее сообщалось, что сразу три украинца вошли в топ-100 претендентов на Golden Boy 2023.

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