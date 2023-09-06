"Я никогда не видел такого": Защитник Реала высказался об адаптации Беллингема
Дани Карвахаль впечатлен быстрым вливанием англичанина в коллектив.
Футболист Реала Дани Карвахаль высказался об адаптации в стане "сливочных" Джуда Беллингема.
По словам испанца, он никогда не видел, чтобы игрок так быстро привык к новым условиям.
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"Меня не было в клубе, когда период адаптации проходили Криштиану Роналду или Серхио Рамос, но с тех пор, как я в клубе, я никогда не видел такой адаптации.
Не только на поле, где он предлагает высокий уровень игры, но и в отношении с партнерами, в раздевалке", - заявил Карвахаль
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