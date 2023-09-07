Коло Муани - о ПСЖ: Я готов умереть за эту футболку

Рандаль Коло Муани признался, что всегда хотел играть за ПСЖ.

Напомним, французский форвард присоединился к паржискому клубу под закрытие трансферного окна за приблизительно 90 млн евро.

Новичок уже успел заявить, что исполнилась его мечта и он буквально готов умереть за эту футболку.

"Это клуб, за который я болел в детстве, и место, где я вырос. Это мой город, поэтому я хотел сделать все, чтобы приехать сюда. Всегда приятно вернуться к истокам и постараться достичь как можно большего с клубом, который я люблю.

К тому же мне нравится, как тренер работает с этой новой командой и проектом, который меня очень привлекает. Теперь пора приниматься за работу!

Думаю, я готов помочь товарищам зайти как можно дальше. Я из тех, кто выкладывается на поле полностью. Поэтому я буду готов умереть за эту футболку", – приводит слова Рандаля RMC Sport.

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