Экс-тренер Челси получил еще одно предложение из Франции

Грэм Поттер провел переговоры с владельцем Лиона, пишет L'Equipe.

Напомним, что английский специалист до сих пор находится без работы, несмотря на некоторую заинтересованность со стороны клубов АПЛ и Лиги 1.

Теперь к этому списку добавился Лион. Французским клубом руководит Лоран Блан, и дела у них из рук вон плохо.

Клуб имеет в своем активе всего одно очко после четырех туров и занимает 18-ю строчку в чемпионате. У Блана есть пара матчей, чтобы исправить ситуацию, но владельцы клуба уже ищут варианты.

Грэм Поттер является главным кандидатом на этот пост после отказа Марсело Гальярдо. Среди альтернативных вариантов - Тьяго Мота и Уильям Стилл.

Ранее, напомним, новичок ПСЖ признался в любви к клубу.

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