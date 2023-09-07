iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Полузащитник Манчестер Юнайтед интересен клубам из Турции

Нидерландец нужен Фенербахче и Галатасараю.
Сегодня, 18:55
Донни ван де Бек / Getty Images
Донни ван де Бек / Getty Images

Хавбек Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек попал в сферу интересов турецких топ-клубов. Об этом сообщает издание ESPN.

На футболиста сборной Нидерландов претендуют Галатасарай и Фенербахче. Главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг не рассчитывает на игрока.

Читай также: Хавбек Манчестер Юнайтед может продолжить карьеру в Испании

Манчестер Юнайтед готов рассмотреть любые предложения по ван де Беку. Сам полузащитник также открыт к смене клуба.

В прошлом сезоне на счету футболиста всего семь матчей в рамках АПЛ, в которых он не отличился результативными действиями.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Донни ван де Бек

Статьи по теме

Трансферы не состоятся: Санчо и Салах не уедут в Саудовскую Аравию Трансферы не состоятся: Санчо и Салах не уедут в Саудовскую Аравию
Манчестер Юнайтед может перехватить трансферную цель Баварии Манчестер Юнайтед может перехватить трансферную цель Баварии
Манчестер Юнайтед выступил с заявлением по поводу скандала с Антони Манчестер Юнайтед выступил с заявлением по поводу скандала с Антони
Манчестер Юнайтед начал переговоры о продлении контракта с основным защитником Манчестер Юнайтед начал переговоры о продлении контракта с основным защитником
Помочь журналистам

Видео

Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка
Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа20:36
Андерлехт объявил о трансфере Азара
Европа20:22
Стали известны сроки возвращения ключевого защитника Барселоны
Европа20:16
Агент Жоржиньо не исключил вариант с возвращением его клиента в Италию
Европа19:53
Рамос готов вернуться в сборную Испании
Другие страны19:45
Тренер сборной Аргентины: В Майами Месси нашел место, где его любят
Европа19:29
Президент Ла Лиги осудил трансферную кампанию саудовских клубов
Евро-202419:14
Квалификация к Евро-2024: Финляндия минимально обыграла Казахстан
Европа19:11
Родри: Европейский футбол проигрывает от продажи футболистов в Саудовскую Аравию
Европа18:55
Полузащитник Манчестер Юнайтед интересен клубам из Турции
Европа18:50
Малиновский неожиданно встал на защиту Гасперини после слов экс-игрока Аталанты
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK