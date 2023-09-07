Полузащитник Манчестер Юнайтед интересен клубам из Турции

Хавбек Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек попал в сферу интересов турецких топ-клубов. Об этом сообщает издание ESPN.

На футболиста сборной Нидерландов претендуют Галатасарай и Фенербахче. Главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг не рассчитывает на игрока.

Читай также: Хавбек Манчестер Юнайтед может продолжить карьеру в Испании

Манчестер Юнайтед готов рассмотреть любые предложения по ван де Беку. Сам полузащитник также открыт к смене клуба.

В прошлом сезоне на счету футболиста всего семь матчей в рамках АПЛ, в которых он не отличился результативными действиями.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!