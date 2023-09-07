Полузащитник Манчестер Юнайтед интересен клубам из Турции
Нидерландец нужен Фенербахче и Галатасараю.
Хавбек Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек попал в сферу интересов турецких топ-клубов. Об этом сообщает издание ESPN.
На футболиста сборной Нидерландов претендуют Галатасарай и Фенербахче. Главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг не рассчитывает на игрока.
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Манчестер Юнайтед готов рассмотреть любые предложения по ван де Беку. Сам полузащитник также открыт к смене клуба.
В прошлом сезоне на счету футболиста всего семь матчей в рамках АПЛ, в которых он не отличился результативными действиями.
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