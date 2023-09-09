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Ньюкасл намерен подписать новый контракт с ключевым игроком

Гимарайнш может остаться в стане "сорок" надолго.
Сегодня, 18:53
Бруно Гимарайнш / Getty Images
Бруно Гимарайнш / Getty Images

Ньюкасл придумал способ удержать в своих рядах полузащитника Бруно Гимарайнша. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Стороны близки к заключению нового долгосрочного контракта на улучшенных условиях. За последние недели в переговорном процессе достигнут значительный прогресс.

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На 25-летнего футболиста сборной Бразилии претендуют Челси, Ливерпуль и Реал, ввиду этого в новый договор будет включена опция выкупа игрока, превышающую 100 млн евро.

В текущем сезоне на счету Гимарайнша четыре матча в рамках АПЛ, в которых хавбек не отличился результативными действиями.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл Бруну Гимарайнш

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