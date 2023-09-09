Арсенал намерен подписать новый контракт с лидером полузащиты

Атакующий полузащитник Арсенала Мартин Эдегор продлит контракт с клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Лондонский клуб планирует начать переговоры с игроком в ближайшее время. Футболист подпишет долгосрочное соглашение на улучшенных условиях.

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Напомним, действующий контракт Эдегора с "канонирами" рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне на счету хавбека два гола в четырех матчах АПЛ.

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