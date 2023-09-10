Расставание с Месси, Неймаром и Рамосом позволило ПСЖ установить новый рекорд
Минувшим летом ПСЖ расстался сразу с тремя звездами мирового футбола.
Лионель Месси свободным агентом ушел в Интер Майами, Неймар был продан в Аль-Хиляль, а Серхио Рамос лишь недавно бесплатно перешел в родную Севилью.
Как сообщает французское издание L`Equipe, парижский клуб заметно разгрузил свою зарплатную ведомость + заработал на продаже Неймара.
Все это вместе позволило парижскому клубу профинансировать свою летнюю трансферную кампанию и уложиться в рамки финансового фэйр-плей.
К тому же денежный оборот ПСЖ по итогу сезона-2022/2023 составил более 800 миллионов евро, что является наибольшей суммой в истории клуба.
Помимо зарплат Месси, Неймара и Рамоса ПСЖ также избавился от зарплат Леандро Паредеса и Джорджиньо Вейналдума, которые получали достаточно большие суммы. Таким образом с экономической точки зрения у ПСЖ все хорошо.
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