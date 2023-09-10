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Расставание с Месси, Неймаром и Рамосом позволило ПСЖ установить новый рекорд

Французский коллектив избавился от больших зарплат, которые могли помешать провести качественную трансферную кампанию.
Сегодня, 18:56
Рамос, Месси и Неймар / Getty Images
Рамос, Месси и Неймар / Getty Images

Минувшим летом ПСЖ расстался сразу с тремя звездами мирового футбола.

Лионель Месси свободным агентом ушел в Интер Майами, Неймар был продан в Аль-Хиляль, а Серхио Рамос лишь недавно бесплатно перешел в родную Севилью.

Как сообщает французское издание L`Equipe, парижский клуб заметно разгрузил свою зарплатную ведомость + заработал на продаже Неймара.

Все это вместе позволило парижскому клубу профинансировать свою летнюю трансферную кампанию и уложиться в рамки финансового фэйр-плей.

К тому же денежный оборот ПСЖ по итогу сезона-2022/2023 составил более 800 миллионов евро, что является наибольшей суммой в истории клуба.

Помимо зарплат Месси, Неймара и Рамоса ПСЖ также избавился от зарплат Леандро Паредеса и Джорджиньо Вейналдума, которые получали достаточно большие суммы. Таким образом с экономической точки зрения у ПСЖ все хорошо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар ПСЖ Лионель Месси Серхио Рамос

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