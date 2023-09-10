В Барселоне объяснили решение отменить такси для учащихся академии

Нужно чем-то жертвовать, чтобы играть за этот клуб.

Советник президента Барселоны Энрик Масип дал объяснение решению руководства отменить такси для учащихся академии.

Напомним, ранее в каталонском клубе был собственный автопарк, обслуживающий молодежную академию. Его было решено закрыть для уменьшения расходов. Такой шаг многие восприняли отрицательно.

Масип считает, что подобное решение было логичным, ведь очень странно видеть детей, приезжающих на минивэнах и частных такси, словно какие-то рок-звезды.

"Этому есть логическое объяснение, но все видят в этом только негатив. Мы живем во времена сокращений, и это ненормально, когда дети в возрасте восьми-девяти лет ездят одни на роскошных минивэнах, вроде тех, на которых музыканты ездят на концерты.

Теперь будет автобус, следующий по маршруту с остановками. И сопровождать учащихся на тренировки будут отцы, дедушки или дяди – как и всегда. Приезжать на тренировки сюда – это роскошь. И если кого-то нужно подвозить, пускай уходят.

Я также думаю, что это воспитает культуру труда и самопожертвования. Придется чем-то пожертвовать, чтобы играть за Барсу, но носить эту футболку бесценно", – приводит слова Масипа Diario Sport.

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