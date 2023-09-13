iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ярмоленко - лучший игрок матча против Италии в составе Украины

Вингер отличился забитым мячом.
Сегодня, 00:18
Андрей Ярмоленко / Getty Images
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко признан лучшим игроком матча против Италии среди своей команды по версиям WhoScored и Sofascore.

За 58 минут на поле футболист забил гол, сделал 28 касаний мяча, отдал 18 точных передач из 21 (86%), в том числе одну ключевую.

Читай также: Италия - Украина 2:1 видео голов и обзор матча

Таким образом, 33-летний игрок заработал оценки 7.1 и 7.4 соответственно.

Напомним, украинская сборная уступила в рамках отбора на Евро-2024 национальной команде Италии со счетом 1:2.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Андрей Ярмоленко

Статьи по теме

Спаллетти: Мы позволили Украине создать минимум моментов Спаллетти: Мы позволили Украине создать минимум моментов
Италия - Украина 2:1 видео голов и обзор матча Италия - Украина 2:1 видео голов и обзор матча
Ребров: Итальянцы не удивили, им помог быстрый гол Ребров: Итальянцы не удивили, им помог быстрый гол
Украина потерпела поражение от Италии Украина потерпела поражение от Италии
Помочь журналистам

Видео

Португалия - Люксембург 9:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024
Португалия - Люксембург 9:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Евро-202401:01
Спаллетти: Мы позволили Украине создать минимум моментов
Евро-202400:56
Италия - Украина 2:1 видео голов и обзор матча
Евро-202400:50
Ребров: Итальянцы не удивили, им помог быстрый гол
Европа00:40
Месси засветился на презентации нового айфона
Европа00:29
Англия - первая европейская страна, одержавшая 600 побед
Европа00:18
Ярмоленко - лучший игрок матча против Италии в составе Украины
Лига наций00:14
УАФ выразила протест УЕФА насчет назначения российских судей на матч женской Лиги наций
Вчера, 23:55
Киберспорт23:55
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Евро-202423:42
Квалификация к Евро-2024: Украина уступила Италии, Испания и Бельгия организовали разгромы
Евро-202423:40
Украина потерпела поражение от Италии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK