Ярмоленко - лучший игрок матча против Италии в составе Украины

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко признан лучшим игроком матча против Италии среди своей команды по версиям WhoScored и Sofascore.

За 58 минут на поле футболист забил гол, сделал 28 касаний мяча, отдал 18 точных передач из 21 (86%), в том числе одну ключевую.

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Таким образом, 33-летний игрок заработал оценки 7.1 и 7.4 соответственно.

Напомним, украинская сборная уступила в рамках отбора на Евро-2024 национальной команде Италии со счетом 1:2.

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