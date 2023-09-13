Легенда Челси может возглавить французский клуб

У Фрэнка Лэмпарда есть шанс вернуться к тренерской деятельности.

Экс-наставник Челси и Эвертон Фрэнк Лэмпард может получить работу за пределами Англии.

Как сообщают французские СМИ, специалист является одним из претендентов на пост тренера Лиона. Имена его конкурентов остаются неизвестными.

"Львы" накануне уволили Лорана Блана после неудачного старта в чемпионате.

На счету команды 1 очко в 4 стартовых турах. Лион делит последнее место с Лансом.

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