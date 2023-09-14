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Онана и Куртуа - среди претендентов на звание лучшего вратаря по версии FIFA The Best

Самые яркие голкиперы прошедшего сезона поборются за право называться лучшим.
Сегодня, 17:41
Игроки, номинированные на награду / fifa.com
Игроки, номинированные на награду / fifa.com

В четверг, 14 сентября, ФИФА на своем официальном сайте опубликовала список номинантов на премии The Best.

Традиционно среди номинаций оказалась категория "Лучший вратарь года". В ней за награду будут соперничать пять голкиперов:

  • Эдерсон (Манчестер Сити, Бразилия)
  • Тибо Куртуа (Реал, Бельгия)
  • Яссин Буну (Севилья/Аль-Хиляль, Марокко)
  • Марк-Андре тер Штеген (Барселона, Германия)
  • Андре Онана (Интер/Манчестер Юнайтед, Камерун)

Читай также: ФИФА огласила список игроков, номинированных на награду The Best

Болельщики могут проголосовать за своего фаворита на сайте Федерации, где также представлены другие номинации.

Напомним, что ФИФА также огласила имена номинантов на звание лучшего тренера года.

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