Онана и Куртуа - среди претендентов на звание лучшего вратаря по версии FIFA The Best

В четверг, 14 сентября, ФИФА на своем официальном сайте опубликовала список номинантов на премии The Best.

Традиционно среди номинаций оказалась категория "Лучший вратарь года". В ней за награду будут соперничать пять голкиперов:

Эдерсон (Манчестер Сити, Бразилия)

Тибо Куртуа (Реал, Бельгия)

Яссин Буну (Севилья/Аль-Хиляль, Марокко)

Марк-Андре тер Штеген (Барселона, Германия)

Андре Онана (Интер/Манчестер Юнайтед, Камерун)

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Болельщики могут проголосовать за своего фаворита на сайте Федерации, где также представлены другие номинации.

Напомним, что ФИФА также огласила имена номинантов на звание лучшего тренера года.

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