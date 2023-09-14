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ФИФА назвала претенденток на звания лучшей футболистки, вратаря и тренера женской команды

Международная федерация футбола вручит награды The Best за 2023 год.
Сегодня, 18:30
Названы претендентки на звание лучшей футболистки года / fifa.com
Названы претендентки на звание лучшей футболистки года / fifa.com

ФИФА обнародовала список номинанток на звание лучшей футболистки 2023 года.

За награду The Best от Международной федерации футбола поборются 16 претенденток.

Номинантки на приз The Best FIFA Women’s Player:

  • Айтана Бонмати (Барселона, Испания)
  • Линда Кайседо (Депортиво Кали/Реал Мадрид, Колумбия)
  • Рэйчел Дэйли (Астон Вилла, Англия)
  • Кадидьяту Дьяни (ПСЖ/Лион, Франция)
  • Кейтлин Фард (Арсенал, Австралия)
  • Мэри Фаулер (Манчестер Сити, Австралия)
  • Алекс Гринвуд (Манчестер Сити, Англия)
  • Дженнифер Эрмосо (Пачука, Испания)
  • Линдси Хоран (Лион, США)
  • Аманда Илестедт (ПСЖ/Арсенал, Швеция)
  • Лорен Джеймс (Челси, Англия)
  • Сэм Керр (Челси, Австралия)
  • Мапи Леон (Барселона, Испания)
  • Хината Миядзава (Минави Сендай/Манчестер Юнайтед, Япония)
  • Сальма Паральюэло (Барселона, Испания)
  • Кира Уолш (Барселона, Англия)

Читай также: ФИФА огласила список игроков, номинированных на награду The Best

В список номинанток на звание лучшей вратаря года вошли семь претенденток.

Источник: fifa.com

Номинантки на приз The Best FIFA Women's Goalkeeper:

  • Маккензи Арнольд (Вест Хэм, Австралия)
  • Анн-Катрин Бергер (Челси, Германия)
  • Каталина Коль (Барселона, Испания)
  • Мэри Эрпс (Манчестер Юнайтед, Англия)
  • Кристиана Эндлер (Лион, Чили)
  • Зечира Мушович (Челси, Швеция)
  • Сандра Паньос (Барселона, Испания)

На звание лучшего тренер женской команды претендуют пять специалистов.

Источник: fifa.com

Номинанты на приз The Best FIFA Women’s Coach:

  • Петер Герхардссон (сборная Швеции)
  • Хонатан Хиральдес (Барселона)
  • Тони Густавссон (сборная Австралии)
  • Эмма Хэйз (Челси)
  • Сарина Вигман (сборная Англии)

Напомним, также ФИФА огласила претендентов на звание лучшего тренера года среди мужских команд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фифа The Best

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