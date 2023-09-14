ФИФА назвала претенденток на звания лучшей футболистки, вратаря и тренера женской команды

Международная федерация футбола вручит награды The Best за 2023 год.

Названы претендентки на звание лучшей футболистки года / fifa.com

ФИФА обнародовала список номинанток на звание лучшей футболистки 2023 года.

За награду The Best от Международной федерации футбола поборются 16 претенденток.

Номинантки на приз The Best FIFA Women’s Player:

Айтана Бонмати (Барселона, Испания)

Линда Кайседо (Депортиво Кали/Реал Мадрид, Колумбия)

Рэйчел Дэйли (Астон Вилла, Англия)

Кадидьяту Дьяни (ПСЖ/Лион, Франция)

Кейтлин Фард (Арсенал, Австралия)

Мэри Фаулер (Манчестер Сити, Австралия)

Алекс Гринвуд (Манчестер Сити, Англия)

Дженнифер Эрмосо (Пачука, Испания)

Линдси Хоран (Лион, США)

Аманда Илестедт (ПСЖ/Арсенал, Швеция)

Лорен Джеймс (Челси, Англия)

Сэм Керр (Челси, Австралия)

Мапи Леон (Барселона, Испания)

Хината Миядзава (Минави Сендай/Манчестер Юнайтед, Япония)

Сальма Паральюэло (Барселона, Испания)

Кира Уолш (Барселона, Англия)

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В список номинанток на звание лучшей вратаря года вошли семь претенденток.

Источник: fifa.com

Номинантки на приз The Best FIFA Women's Goalkeeper:

Маккензи Арнольд (Вест Хэм, Австралия)

Анн-Катрин Бергер (Челси, Германия)

Каталина Коль (Барселона, Испания)

Мэри Эрпс (Манчестер Юнайтед, Англия)

Кристиана Эндлер (Лион, Чили)

Зечира Мушович (Челси, Швеция)

Сандра Паньос (Барселона, Испания)

На звание лучшего тренер женской команды претендуют пять специалистов.

Источник: fifa.com

Номинанты на приз The Best FIFA Women’s Coach:

Петер Герхардссон (сборная Швеции)

Хонатан Хиральдес (Барселона)

Тони Густавссон (сборная Австралии)

Эмма Хэйз (Челси)

Сарина Вигман (сборная Англии)

Напомним, также ФИФА огласила претендентов на звание лучшего тренера года среди мужских команд.

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