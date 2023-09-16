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Рома предложит улучшенный контракт Дибале

Римский клуб готов увеличить заработную плату игроку.
Сегодня, 13:56
Пауло Дибала / Getty Images
Пауло Дибала / Getty Images

Рома намерена заключить новый контракт с атакующим полузащитником Пауло Дибалой на улучшенных для игрока условиях.

Как сообщает Calciomercato, римский клуб готов увеличить заработную плату аргентинцу до 6 миллионов евро в год плюс 1 миллион в качестве бонусов. Сейчас 29-летний футболист получает 4 миллиона евро за сезон.

Также предполагается, что из договора уберут пункт, который позволяет Дибале перейти в команду за пределами Италии за 12 миллионов евро или за 20 миллионов - в команду Серии А.

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Переговоры представителей "джаллоросси" с агентом аргентинца по поводу нового соглашения запланированы на октябрь во время международной паузы.

Действующий контракт игрока с римлянами рассчитан до лета 2025 года.

Напомним, что в минувшем сезоне, который стал для Дибалы дебютным в составе Ромы, он провел за "волков" во всех турнирах 38 матчей, отличившись 18 голами и восемью результативными передачами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Пауло Дибала

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