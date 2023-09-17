Тренер Милана отказался извиняться перед фанатами после разгромного поражения от Интера

Стефано Пиоли отметил, что ему не нравится такая концепция.

Рулевой итальянского Милана Стефано Пиоли отказался извиняться перед фанатами после разгромного поражения от Интера в дерби.

По словам Пиоли, футболисты разочарованы не меньше болельщиков и проиграли они не специально.

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"Я не согласен с концепцией, что должен извиняться перед болельщиками. Как вы считаете, мы специально проиграли в дерби Интеру со счетом 1:5? Мы разочарованы так же, как и болельщики. Извиняться нужно только тогда, когда намеренно делаешь что-то неправильное.

Вы видите только то, что вам нужно. Мы проиграли пять дерби и постараемся выступить лучше. Руководство было в раздевалке, чтобы поддержать нас, но мы не можем вернуться домой с высоко поднятой головой", - заявил Пиоли

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