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Тренер Милана отказался извиняться перед фанатами после разгромного поражения от Интера

Стефано Пиоли отметил, что ему не нравится такая концепция.
Сегодня, 10:24
Стефано Пиоли / Getty Images
Стефано Пиоли / Getty Images

Рулевой итальянского Милана Стефано Пиоли отказался извиняться перед фанатами после разгромного поражения от Интера в дерби. 

По словам Пиоли, футболисты разочарованы не меньше болельщиков и проиграли они не специально.

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"Я не согласен с концепцией, что должен извиняться перед болельщиками. Как вы считаете, мы специально проиграли в дерби Интеру со счетом 1:5? Мы разочарованы так же, как и болельщики. Извиняться нужно только тогда, когда намеренно делаешь что-то неправильное.

Вы видите только то, что вам нужно. Мы проиграли пять дерби и постараемся выступить лучше. Руководство было в раздевалке, чтобы поддержать нас, но мы не можем вернуться домой с высоко поднятой головой", - заявил Пиоли

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