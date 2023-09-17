ПСЖ летом отказался от приобретения Беллингема

Столичный клуб поверил в своего воспитанника.

Английский хавбек Джуд Беллингем летом мог оказаться не в Реале.

Как сообщает издание Le Parisien, в услугах футболиста был заинтересован ПСЖ, но трансфер забраковал спортивный директор столичного клуба Луиш Кампуш.

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Функционер отказался от трансфера Джуда из-за того, что в клубе уже есть талантливый полузащитник Уоррен Заир-Эмери, являющийся воспитанником клуба.

В текущем сезоне Заир-Эмери стал основным игроком ПСЖ, сыграв 5 из 5 матчей.

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