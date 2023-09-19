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Сборная Германии нашла нового главного тренера - источник

Юлиан Нагельсманн возглавит Бундестим в ближайшее время.
Сегодня, 13:34
Юлиан Нагельсман / Getty Images
Юлиан Нагельсман / Getty Images

Юлиан Нагельсманн вот-вот станет новым главным тренером сборной Германии, утверждает Bild.

По информации издания, Немецкий футбольный союз (DFB) согласовал со специалистом соглашение, рассчитанное до окончания Евро-2024.

Ожидается, что зарплата Юлиана составить 400 тысяч евро в месяц, в текущий момент стороны согласовывают последние детали.

Также сообщается, что Нагельсманн расторг свой контракт с Баварией, хотя по нему мог получить 20 млн евро до 2026 года.

Ранее также сообщалось, что другой немецкий тренер может возглавить сборную Турции.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Германии Юлиан Нагельсман

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