Сборная Германии нашла нового главного тренера - источник
Юлиан Нагельсманн возглавит Бундестим в ближайшее время.
Юлиан Нагельсманн вот-вот станет новым главным тренером сборной Германии, утверждает Bild.
По информации издания, Немецкий футбольный союз (DFB) согласовал со специалистом соглашение, рассчитанное до окончания Евро-2024.
Ожидается, что зарплата Юлиана составить 400 тысяч евро в месяц, в текущий момент стороны согласовывают последние детали.
Также сообщается, что Нагельсманн расторг свой контракт с Баварией, хотя по нему мог получить 20 млн евро до 2026 года.
Ранее также сообщалось, что другой немецкий тренер может возглавить сборную Турции.
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