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Хавбек Ливерпуля - о победе на ЧМ-2022: Мы играли с лучшим в мире и выиграли вместе с ним

Аргентинец рад тому, что его кумир завоевал долгожданный трофей.
Сегодня, 18:52
Месси и Мак Аллистер / Getty Images
Месси и Мак Аллистер / Getty Images

Хавбек Ливерпуля Алексис Мак Аллистер высказался о победе на ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины.

"Кажется, я уже говорил, что это поколение выросло, наблюдая за его игрой. Я думаю, это отчасти ключ к разгадке: вы восхищаетесь им со стороны, а затем, когда оказываетесь рядом с ним, восхищаетесь тем, какой он человек, спокойствием, которое он излучает, мелкими деталями, которые отражают его лидерство.

Например, будучи чемпионом мира и зная, что он, возможно, не сможет сыграть с Боливией, он отправился в горы в день рождения своего сына и провел день с нами. Это не что-то второстепенное, это и есть те детали, которые делают его еще важнее. Может быть, людям это не очень интересно, я не знаю, но для нас самое важное, что он может сделать, – это поддержать нас".

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"Я не люблю много говорить о прошлом, но было видно, что Лео сильно страдал, когда ему не удавалось выиграть, поэтому для него возможность победить с нами – невероятная радость. Я чувствую, что мы сможем по-настоящему оценить это только через много лет. Мы играли с лучшим в мире и выиграли вместе с ним", – сказал Мак Аллистер в интервью La Nacion.

Напомним, в финале турнира сборная Аргентины обыграла сборную Францию. После 120 минут на табло было 3:3, а серия пенальти завершилась со счетом 4:2.

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