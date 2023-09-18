Анри: В сборной Аргентины нет трех Месси, он босс

Легенда Арсенала Тьерри Анри объяснил, почему у Лео Месси не получилось заиграть в ПСЖ.

Звездный француз считает, что проект ПСЖ изначально было тяжело привести в порядок, а с Месси, Мбаппе и Неймаром в составе и вовсе невозможно.

"Напомню, что когда-то в эфире Amazon я сказал: "Заставить эту команду играть – это головная боль". Я тоже говорил о структуре, организации. Я знаю, вы будете смеяться, но как играть со всеми тремя одновременно?", - цитирует Анри RMC Sport.

При этом у Лео все было совершенно наоборот в сборной Аргентины, потому команду и ждал успех. У Скалони была всего одна главная звезда, и в такой ситуации создать подходящую структура гораздо легче.

"Когда он играл в сборной Аргентины, там была структура. У них не три Месси, а только один. Его поместили в систему, где он босс", - считает экс-форвард Арсенала.

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