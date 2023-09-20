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Де Хеа может стать одноклубником Яремчука

В услугах вратаря помимо Валенсии заинтересован еще один клуб Ла Лиги.
Сегодня, 13:19
Давид де Хеа
Давид де Хеа

Давид де Хеа все еще безуспешно ищет себе новую команду, но теперь у него появился шанс таки найти ее. 

Как сообщает издание Fichajes, в услугах де Хеа заинтересованы Валенсия и Бетис. Условия возможной сделки на данный момент остаются неизвестными.

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Отметим, что де Хеа стал свободным агентом после того, как МЮ решил не продлевать с ним контракт. 

Также стоит сказать, что в составе Валенсии сейчас на правах аренды выступает украинец Роман Яремчук. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Давид Де Хеа

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