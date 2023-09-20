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Хавбек ПСЖ опроверг информацию о конфликте с Месси

Витинья выступил с заявлением.
Вчера, 23:19
Месси и Витинья / Getty Images
Месси и Витинья / Getty Images

Хавбек ПСЖ Витинья прокомментировал информацию о конфликте с экс-нападающим клуба Лионелем Месси.

Недавно издание L’Equipe опубликовало статью, в которой приводится цитата аргентинца во время одной из тренировок парижан, где игроки столкнулись в борьбе за мяч: "Ты не только плох, но еще и делаешь мне больно".

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"Обычно я не комментирую то, что пишет пресса, но на этот раз я вынужден сказать: это абсолютно не соответствует действительности", – приводит слова португальца Foot Mercato.

Напомним, этим летом 36-летний аргентинец покинул ПСЖ, перейдя на правах свободного агента в Интер Майами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси Витинья

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