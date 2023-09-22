Арсенал продлил контракт с лидером команды

Мартин Эдегор подписал новый долгосрочный контракт с Арсеналом.

24-летний датчанин и капитан лондонской команды заявил, что не раздумывал ни секунды, когда Арсенал предложил новое соглашение, рассчитаное до 2028 года.

Напомним, что Мартин присоединился к Арсеналу в 2021 году, сначала по арендному соглашению, а затем на постоянной основе. Эдегор быстро стал лидером полузащиты и вскоре всей команды.

В прошлом сезоне Мартин показал феноменальную игру, за что удостоился ряда наград и номинаций, включая лучшего игрока года в Арсенале.

"Подписание нового контракта было для меня очень простым решением по множеству причин. То, что мы сейчас делаем как клуб, особенное, и я хочу быть частью этого. Я очень рад тому, что здесь будет. Я нашел место, где я могу по-настоящему устроиться и назвать его домом.

В Арсенале я с первого дня чувствовал себя прекрасно, и теперь это определенно мой дом. Я просто хочу поблагодарить всех, кто работает в клубе и, конечно же, наших замечательных болельщиков. Я продолжу делать все, чтобы этот клуб добился успеха в ближайшие годы", - заявил Эдегор после подписания.

Ранее, напомним, датчанин принял участие в разгроме ПСВ в Лиге чемпионов.

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