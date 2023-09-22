Официально: Нагельсманн возглавил сборную Германии

Юлиан Нагельсманн официально возглавил сборную Германии.

36-летний специалист подписал контракт с национальной командой до 31 июля 2024 года, став таким образом 12-м тренером в истории сборной.

Сандро Вагнер и Бенджамен Глок станут помошниками главного тренера. Немецкий футбольный союх рассчитывает, что это трио сможет привести сборную к победе на домашнем Евро.

"Юлиан Нагельсманн с самого начала поиска был нашим предпочтительным кандидатом на пост тренера сборной. Он не только абсолютный знаток футбола, но и уже доказал на всех своих постах - в очень молодом для главного тренера возрасте - что он может мотивировать и вдохновлять команду и все окружение", - заявил Руди Феллер.

Ранее также сообщалось, что новый контракт получил лидер Арсенала.

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