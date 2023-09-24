Мудрик выйдет с первых минут на матч Челси против Астон Виллы

В воскресенье, 24 сентября, в Лодоне на Стэмфорд Бридж состоится матч шестого тура Английской Премьер-лиги, в котором сойдутся Челси и Астон Вилла.

Главный тренер "синих" Маурисио Почеттино доверил Михаилу Мудрику место в стартовом составе команды - украинец второй раз подряд начнет поединок чемпионата Англии с первых минут.

Челси: Санчес - Гюсто, Дисаси, Силва, Колвилл - Галлахер, Кайседо, Стерлинг, Фернандес, Мудрик - Джексон.

Запасные: Бергстрем, Петрович, Броя, Вашингтон, Кукурелья, Матсен, Палмер, Угочукву, Чилуэлл.

Читай также: "Мы уже сломали его": фанаты Челси смеются с "лимонной" теории успеха Почеттино

Астон Вилла: Мартинес - Кэш, Конса, Торрес, Динь - Камара, Луис, МакГинн, Диаби, Дзаньоло - Уоткинс.

Запасные: Ольсен, Келлимэн, Бэйли, Дендонкер, Дуран, Лангле, Рэмзи, Тилеманс, Чемберс.

На данный момент команда Унаи Эмери опережает своего оппонента в турнирной таблице: вилланы занимают седьмое место, имея в активе девять очков, в то время как "пенсионеры" идут четырнадцатыми с пятью очками.

Стартовый свисток матча Челси - Астон Вилла прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!